DALI S’INVITE À TOULOUSE HÔTEL ALBERT 1ER Toulouse

DALI S’INVITE À TOULOUSE HÔTEL ALBERT 1ER Toulouse vendredi 5 décembre 2025.

DALI S’INVITE À TOULOUSE

HÔTEL ALBERT 1ER 5 rue JF Kennedy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 10:00:00

fin : 2026-02-08 20:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Pour la première fois, une rencontre exceptionnelle entre Salvador Dalí et Toulouse !

L’exposition prend vie dans deux salles adjacentes à l’Hôtel Albert 1er offrant un

cadre idéal pour la mise en valeur des oeuvres daliniennes, des oeuvres originales rares issues de collections privées rarement exposées en France (Sculptures, structures en Crystal, lithographies, porcelaine, céramique, livres…). Cette démarche de création d’un espace culturel éphémère illustre parfaitement l’esprit d’innovation et de réinvention qui caractérise tant Salvador Dalí. Vous y découvrirez même des facettes méconnues de l’artiste.

Dalí était bien plus qu’un peintre. C’était un artiste aux mille talents, animé par une folie créatrice. Il a exploré avec la même audace, la sculpture, le cinéma, la mode, la photographie, la publicité et même le design. Génie excentrique et visionnaire, il a fait de sa vie une oeuvre d’art totale.

Dalí s’invite à Toulouse dévoile un concentré de l’inépuisable créativité du maître du surréalisme, à travers six thèmes

I Dalí réinvente les cartes au coeur du jeu et de la divination

II Dalí sublime l’argent l’art du bas-relief

III Dalí, l’alchimiste des livres des monuments d’imagination

IV Dalí, créateur d’images et de marques roi de la pub et du design

V Dalí vous invite à sa table un plaisir d’émotions et de plaisirs

VI Dalí, maître des volumes et de la lumière le rêve en trois dimensions

Hors thème porcelaine et céramique

Dalí s’invite à Toulouse, et ça ne passera pas inaperçu ! 8 .

HÔTEL ALBERT 1ER 5 rue JF Kennedy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 7 67 69 27 55

English :

For the first time, an exceptional encounter between Salvador Dalí and Toulouse!

German :

Zum ersten Mal eine außergewöhnliche Begegnung zwischen Salvador Dalí und Toulouse!

Italiano :

Per la prima volta Salvador Dalí e Tolosa si uniscono in un incontro eccezionale!

Espanol :

Por primera vez, Salvador Dalí y Toulouse se unen en un encuentro excepcional

L’événement DALI S’INVITE À TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2025-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE