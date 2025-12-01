DALIDANIÈLE À MA MANIÈRE Spectacle musical hommage à Dalida Route des Bries Appoigny
DALIDANIÈLE À MA MANIÈRE Spectacle musical hommage à Dalida Route des Bries Appoigny dimanche 14 décembre 2025.
DALIDANIÈLE À MA MANIÈRE Spectacle musical hommage à Dalida
Route des Bries Espace Culturel Appoigny Yonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-14
DALIDANIÈLE À MA MANIÈRE Spectacle musical hommage à Dalida
Entrée 10 € ou 8 € pour les adhérents du comité des fêtes d’Appoigny et moins de 18 ans .
Route des Bries Espace Culturel Appoigny 89380 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 18 27 50
English : DALIDANIÈLE À MA MANIÈRE Spectacle musical hommage à Dalida
L’événement DALIDANIÈLE À MA MANIÈRE Spectacle musical hommage à Dalida Appoigny a été mis à jour le 2025-12-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)