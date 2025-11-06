DALKIA recrute et forme des Techniciens d’Exploitation des Systèmes en Energétique et Climatique Agence TOULOUSE CARTOUCHERIE Toulouse

DALKIA recrute et forme des Techniciens d'Exploitation des Systèmes en Energétique et Climatique Jeudi 6 novembre, 08h30 Agence TOULOUSE CARTOUCHERIE Haute-Garonne

Dalkia en Région Sud-Ouest forme et recrute ses futur(e)s Technicien(ne)s d’Exploitation. La formation proposée permet l’acquisition ou la consolidation de compétences en électricité, chauffage ventilation et climatisation (CVC) avec un programme sur trois mois : du 15 décembre 2025 au 06 mars 2026 à l’Afpa (Toulouse et Montauban) avec une interruption du 24/12/2024 au 05/01/2026 et deux semaines de stage au sein des équipes Dalkia (du 02/02/26 au 12/02/26) . L’objectif de cette formation, est d

Agence TOULOUSE CARTOUCHERIE 31300 Toulouse Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitania

