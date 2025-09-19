Dalloway Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour

Cinéma Grand Ecran 61 Rue de l’Hôtel de ville Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Tout public

Clarissa, romancière en mal d’inspiration, rejoint une résidence d’artistes prestigieuse à la pointe de la technologie. Elle trouve en Dalloway, son assistante virtuelle, un soutien et même une confidente qui l’aide à écrire. Mais peu à peu, Clarissa éprouve un malaise face au comportement de plus en plus intrusif de son IA, renforcé par les avertissements complotistes d’un autre résident. Se sentant alors surveillée, Clarissa se lance secrètement dans une enquête pour découvrir les réelles intentions de ses hôtes. Menace réelle ou délire paranoïaque ?

Autres séances les Lun 22 à 18h et Sam 27 à 18h .

Cinéma Grand Ecran 61 Rue de l’Hôtel de ville Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 21 74 89 cinema.pontonx@gmail.com

English : Dalloway

General public

Clarissa, a novelist in need of inspiration, joins a prestigious, state-of-the-art artists? residence. In Dalloway, her virtual assistant, she finds support and even a confidante to help her write.

German : Dalloway

Alle Zuschauer

Clarissa, eine Romanautorin auf der Suche nach Inspiration, zieht in eine hochmoderne, prestigeträchtige Künstlerresidenz. In Dalloway, ihrer virtuellen Assistentin, findet sie Unterstützung und sogar eine Vertraute, die ihr beim Schreiben hilft.

Italiano :

Pubblico generale

Clarissa, una scrittrice in cerca di ispirazione, entra in una prestigiosa residenza per artisti all’avanguardia della tecnologia. In Dalloway, la sua assistente virtuale, trova sostegno e persino una confidente che l’aiuta a scrivere.

Espanol : Dalloway

Público general

Clarissa, una novelista necesitada de inspiración, ingresa en una prestigiosa residencia de artistas a la vanguardia de la tecnología. En Dalloway, su asistente virtual, encuentra apoyo e incluso una confidente que la ayuda a escribir.

