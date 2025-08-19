Dam-IO Les Mardis Électroniques Shapers Club House de Marennes Marennes-Hiers-Brouage
Dam-IO Les Mardis Électroniques
Shapers Club House de Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Début : 2025-08-19 20:00:00
fin : 2025-08-19 23:00:00
2025-08-19
Dam-IO en Mardis Électroniques au Shapers Club House. Un set intense et visuel, entre beats puissants et univers expérimental. De 20h à minuit à Marennes.
Shapers Club House de Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com
English : Dam-IO Electronic Tuesdays
Dam-IO in Mardis Électroniques at Shapers Club House. An intense and visual set, between powerful beats and experimental universe. From 8pm to midnight in Marennes.
German : Dam-IO Elektronische Dienstage
Dam-IO in Mardis Électroniques im Shapers Club House. Ein intensives und visuelles Set zwischen kraftvollen Beats und experimentellem Universum. Von 20 Uhr bis Mitternacht in Marennes.
Italiano :
Dam-IO in Mardis Électroniques alla Shapers Club House. Un set intenso e visivo di beat potenti e suoni sperimentali. Dalle 20.00 a mezzanotte a Marennes.
Espanol : Dam-IO Martes electrónicos
Dam-IO en Mardis Électroniques en Shapers Club House. Un conjunto intenso y visual de ritmos potentes y sonidos experimentales. De 20:00 a medianoche en Marennes.
L’événement Dam-IO Les Mardis Électroniques Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes