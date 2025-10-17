DAMAGES PHAKT – Centre Culturel Colombier / Rennes Rennes

DAMAGES PHAKT – Centre Culturel Colombier / Rennes Rennes 17 octobre – 20 décembre Entrée libre et gratuite

« Damage » de Gideon Mendel : une plongée dans l’histoire troublante de la lutte anti-apartheid, où des archives photographiques racontent la fragilité et la force de la mémoire collective.

Dans l’Afrique du Sud des années 1980, un jeune photographe, Gideon Mendel, documente la lutte contre l’apartheid. En 1990, avant de quitter le pays, il entrepose ses négatifs à Johannesburg.

Des années plus tard, ces images, endommagés par l’humidité, lui sont retournées. Leur état de dégradation illustre alors une réalité plus large : celle de la mémoire collective et des engagements politiques qui, avec le temps, s’estompent ou se transforment.

Par un travail de recadrage et retirage, l’artiste donne une nouvelle vie à ces fragments d’histoire. « Damage » devient une œuvre à la fois personnelle et universelle, où les traces du passé et les marques du hasard racontent la fragilité et la force de la mémoire.

Dans le cadre du festival GLAZ 2025

https:/ / glaz-festival.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-17T13:00:00.000+02:00

Fin : 2025-12-20T18:00:00.000+01:00

http://www.phakt.fr

PHAKT – Centre Culturel Colombier / Rennes 5 place des Colombes 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine