Damaghead • Bruit Bleu • DZY SUPERSONIC Paris

DAMAGHEAD (22h00)

(Indie post punk – Grandiose Records – Paris, FR)

Damaghead, c’est trois potes qui courent après l’expérience ratée du groupe de rock de lycée. Ils commencent par faire du garage punk en crop-tops. Né dans les caves moites du Grand Est, le trio débute avec un garage punk fougueux et désinvolte. Après un passage au Tremplin Pulsations 2023, ils enchaînent les concerts, du club de la Laiterie à Berlin, avant de gagner Paris avec des dates au Pop Up du Label, Supersonic et à l’Alimentation Générale.

Mais l’hiver passe, et avec lui, la fougue se teinte de mélancolie. Inspirés par Fontaines D.C. et le spleen d’Oasis, Damaghead entame une nouvelle ère : plus introspective, plus nuancée, sans perdre son intensité. Leur musique devient le reflet d’une jeunesse entre euphorie et désillusion — entre un litre de café avalé d’un trait et les confidences ivres dans un jardin humide.

Leur double-single College of my Heart / Doubt marque la transition : conclusion d’un premier cycle punk, ouverture vers une britpop sensible et affûtée. Le groupe conserve son énergie viscérale tout en affinant son écriture. Le trio conserve sa signature qui mêle mélodies entêtantes et sincérité brute, oscillant entre fracas électrique et douceur nostalgique.

Les 3 influences : Fontaines D.C., Bar Italia, The Breeders

https://www.youtube.com/@DAMAGHEAD

BRUIT BLEU (21h00)

(Indie rock – Paris, FR)

BRUIT BLEU est un groupe de rock Indé français formé en 2023

Leur nom, évocateur d’un bruit à la fois sourd et profond, reflète leur esthétique : un mélange de rock brut et de mélancolie bleutée, entre rage et douceur.

L’histoire de BRUIT BLEU commence quelque part entre les rues animées de Paris, les plages de Corse et les vastes plaines de Normandie, où le groupe a pris racine dans une vieille maison de campagne isolée.

Les 3 influences : Idles, Feu! Chatterton, The Strokes

http://linktr.ee/bruitbleu

https://youtube.com/channel/UCJaEBZg84SklsucvRSrTqIg…

DZY (20h00)

(French indie rock – Neant – Pantin, FR)

DZY est un groupe de rock indé français basé à Pantin formé dans les sous sol de la rue Delizy par 4 musiciens. Ils viendront défendre leur dernier EP « Monde Moderne » sorti le 17 décembre dernier.

Venant chacun avec ses influences et sa fibre artistique, ce projet coloré et acide dégage une énergie électrique qui transpire.

Des textes en français, et l’esprit agité, ils partagent leurs rêves, leurs doutes dans le monde désordonné ou l’imaginaire s’éloigne. DZY c’est un univers à 8 mains, à 5 mondes et à 2 réalités.

Les 2 influences : Artic Monkeys & Deportivo

https://open.spotify.com/album/39HAwMWAAc2I1hOedf9OKc…

Mardi 3 Février 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d'une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

