Damaline Duos / Les Fileuses TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-08 15:00 – 16:00

Gratuit : non 11€ ou 15€ Réservation au 02 40 12 12 28 ou sur www.tntheatre.com En famille, Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Etudiant, Adulte

Parce que la poésie est déjà mélodie, quand Aline lit, Aurèle chante.Parce que la chanson est déjà force de parole, quand Aurèle chante, Aline lit.Tout fait corps, en deux corps, vivants, mouvants, lisants, chantants, murmurants, jusqu’aux traces du silence d’entre les lignes. Tout se tient, à un fil, sur le fil, si sensible, et le féminin défile…Les chansons ne filent pas à la suite des textes, elles en sont la réverbération, la résonance, l’écho, la voix des notes des autres. Les textes ne ponctuent pas les chansons, ils en sont le prolongement, le miroir, la réponse, la voix des mots des autres.C’est l’histoire de toutes les femmes qui se dit au travers de leurs propres corps de femmes, d’artistes « langagées ». Un doux mélange tricoté, un joyeux tissage, une trame puissante et une profonde filiation que vous proposent Aline-liseuse et Aurèle-chanteuse dans leur spectacle.A partir de 10 ans.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 http://www.tntheatre.com



