Damantra + Marie Sigal + Julii Sharp, Le Metronum, Toulouse

Damantra + Marie Sigal + Julii Sharp Vendredi 27 février, 20h00 Le Metronum Haute-Garonne

11 € avec la Carte M+

12 € tarif réduit

14 € prévente

17 € sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-27T20:00:00+01:00 – 2026-02-27T23:30:00+01:00

Fin : 2026-02-27T20:00:00+01:00 – 2026-02-27T23:30:00+01:00

Nouvelle édition des Pépites du Metronum ! Découvre les artistes repéré·es par nos programmateur·rices, qui font bouger la nouvelle vague musicale.

Pour cette édition, retrouvez le groupe Damantra avec son blues rock psyché, Marie Sigal, chanteuse-pianiste aux chansons poétiques, et Julii Sharp, la prêtresse pop-folk .

Le Metronum 2 rond-point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lemetronum.fr/agenda/184-LES-PEPITES-DU-METRONUM?session=184 »}]

Nouvelle édition des Pépites du Metronum ! Découvre les artistes repéré·es par nos programmateur·rices, qui font bouger la nouvelle vague musicale. concerts pop