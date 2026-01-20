DAMANTRA + MARIE SIGAL + JULII SHARP LE METRONUM Toulouse

DAMANTRA + MARIE SIGAL + JULII SHARP

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 14 EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Le Metronum nous présente ses soirées Pépites une plongée rafraîchissante dans la nouvelle vague musicale de Toulouse et d’ailleurs.

Pour cette édition, retrouvez le groupe Damantra avec son blues rock psyché, Marie Sigal, chanteuse-pianiste aux chansons poétiques, et Julii Sharp, la prêtresse pop-folk. 12 .

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Metronum presents its Pépites evenings: a refreshing plunge into the new musical wave from Toulouse and beyond.

L’événement DAMANTRA + MARIE SIGAL + JULII SHARP Toulouse a été mis à jour le 2026-01-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE