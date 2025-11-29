Damaris Day Maison de la Conversation Paris

Damaris Day – Pop culture & mémoires diasporiques

Collecteur d’artefacts autour des cultures afro-diasporiques, Cheetah vous donne rendez-vous pour la Damaris Day, un événement qui célèbre la créativité, la mémoire et la pop culture afro.

Entre objets rares, séries cultes et récits partagés, cette journée met en lumière les multiples visages de la culture afro-diasporique et les liens qu’elle tisse entre générations et continents.

Une rencontre entre passionné·es, curieux·ses et artistes, pour redécouvrir autrement les imaginaires et les héritages qui façonnent nos cultures.

Au programme

– Consultation d’artefacts – Découvrez une sélection unique d’objets afro-diasporiques et leurs histoires.

– Initiation au Ludo – Le jeu de société le plus populaire d’Afrique francophone, à (re)découvrir en version participative.

– Projection de séries africaines – Voyage dans la télévision africaine des années 2000.

– Exposition de timbres anciens africains

Pourquoi venir ?

Parce que les objets racontent nos histoires.

Parce que la culture populaire est un lieu de mémoire.

Et parce que rencontrer, échanger et apprendre ensemble, c’est au cœur de ce que nous faisons à la maison de la Conversation.

Infos pratiques

Maison de la Conversation

12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

️ Samedi 29 novembre 2025

14h – 21h

️ Entrée libre et gratuite | Bar associatif sur place

