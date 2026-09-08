Dame Area + Tact La Carène Brest
samedi 7 novembre 2026 · La Carène · Brest
Informations pratiques
Brest
Dame Area + Tact
La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 21:00:00
fin : 2026-11-07 23:30:00
Date(s) :
2026-11-07
Dame Area :
Originaire de Barcelone, ils sont sans doute l’un des meilleurs groupes live du moment. Ils représentent une forme éclectique et perspicace de musique industrielle contemporaine, déployant des synthés minimaux compulsifs et des polyrythmies primales, ainsi que des éléments de post-punk et d’EBM reconstruits de manière unique. Une identité artistique qui embrasse l’influence tout en évitant les compromis, changeant de saveurs, mais pas d’essence, d’une sortie à l’autre.
Tact :
Quartet post-punk qui déploie une musique frontale autour d’une parole singulière. S’il a poussé dans les fissures du béton brestois au printemps 2025, le groupe prend racine plus loin, dans la littérature orale asturienne.
Ce répertoire, porté par la voix puissance de Clara Diez Marquez, déplace ici avec lui ses rythmes, sa profondeur, son insolence et sa fierté. Dans cet ici s’opère une mutation : la batterie déplie les motifs traditionnels en boucles hypnotiques, la guitare électrique et le violon développent un langage de matière sonore et de silence, d’aplats noise et de drones diaphanes, le tout formant une musique nouvelle autour de ce chant si vivant, un bruit fort, un post-punk astur.
Informations pratiques :
Réservation recommandée.
Ouverture des portes à 20:30. .
La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00
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English :
L’événement Dame Area + Tact Brest a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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