Dame Blanche Aventures Châtillon-le-Duc
Dame Blanche Aventures Châtillon-le-Duc dimanche 26 avril 2026.
Châtillon-le-Duc
Dame Blanche Aventures
44 rue Bellevue Châtillon-le-Duc Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-27 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Programme de la journée
– Parcours VTT & Randonnée 3 parcours VTT adaptés aux débutants jusqu’aux sportifs confirmés
– 2 parcours pédestres adaptés aux débutants, familles et aux marcheurs confirmés.
– Découverte Fitness et Sport découverte des activités fitness et de sports
– Animation, exposants et restauration .
44 rue Bellevue Châtillon-le-Duc 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 58 84 64 ac2000-chatrillon@orange.fr
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English : Dame Blanche Aventures
L’événement Dame Blanche Aventures Châtillon-le-Duc a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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