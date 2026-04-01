Châtillon-le-Duc

Dame Blanche Aventures

44 rue Bellevue Châtillon-le-Duc Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-27 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Programme de la journée

– Parcours VTT & Randonnée 3 parcours VTT adaptés aux débutants jusqu’aux sportifs confirmés

– 2 parcours pédestres adaptés aux débutants, familles et aux marcheurs confirmés.

– Découverte Fitness et Sport découverte des activités fitness et de sports

– Animation, exposants et restauration .

44 rue Bellevue Châtillon-le-Duc 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 58 84 64 ac2000-chatrillon@orange.fr

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English : Dame Blanche Aventures

L’événement Dame Blanche Aventures Châtillon-le-Duc a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON