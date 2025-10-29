Dame Hiver Sedan
Dame Hiver Sedan mercredi 29 octobre 2025.
Dame Hiver
Médiathèque Georges-Delaw Sedan Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
Faisons entrer l’esprit de l’hiver dans la médiathèque en créant, à partir de matériaux et de végétaux, un personnage imaginaire Dame Hiver. En collaboration avec les espaces verts de la ville de Sedan dans le cadre du projet Hortus Conclusus.Sur inscription, à partir de 6 ans.
.
Médiathèque Georges-Delaw Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 29 26 48
English :
Let’s bring the spirit of winter into the mediatheque by creating an imaginary character from materials and plants: Dame Hiver. In collaboration with Sedan’s green spaces department, as part of the Hortus Conclusus project. 6 years and over, registration required.
German :
Lassen wir den Geist des Winters in die Mediathek einziehen, indem wir aus Materialien und Pflanzen eine Fantasiegestalt erschaffen: Dame Hiver. In Zusammenarbeit mit den Grünflächen der Stadt Sedan im Rahmen des Projekts Hortus Conclusus.Nach Anmeldung, ab 6 Jahren.
Italiano :
Portiamo lo spirito dell’inverno in mediateca creando un personaggio immaginario, Dame Hiver, utilizzando materiali e piante. In collaborazione con il dipartimento degli spazi verdi della città di Sedan nell’ambito del progetto Hortus Conclusus. A partire dai 6 anni, iscrizione obbligatoria.
Espanol :
Llevemos el espíritu del invierno a la mediateca creando un personaje imaginario, Dame Hiver, utilizando materiales y plantas. En colaboración con el servicio de espacios verdes de la ciudad de Sedán, en el marco del proyecto Hortus Conclusus. A partir de 6 años, inscripción obligatoria.
L’événement Dame Hiver Sedan a été mis à jour le 2025-10-07 par Ardennes Tourisme