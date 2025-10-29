Dame Hiver Sedan

Dame Hiver Sedan mercredi 29 octobre 2025.

Dame Hiver

Médiathèque Georges-Delaw Sedan Ardennes

Faisons entrer l’esprit de l’hiver dans la médiathèque en créant, à partir de matériaux et de végétaux, un personnage imaginaire Dame Hiver. En collaboration avec les espaces verts de la ville de Sedan dans le cadre du projet Hortus Conclusus.Sur inscription, à partir de 6 ans.

Médiathèque Georges-Delaw Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 29 26 48

English :

Let’s bring the spirit of winter into the mediatheque by creating an imaginary character from materials and plants: Dame Hiver. In collaboration with Sedan’s green spaces department, as part of the Hortus Conclusus project. 6 years and over, registration required.

German :

Lassen wir den Geist des Winters in die Mediathek einziehen, indem wir aus Materialien und Pflanzen eine Fantasiegestalt erschaffen: Dame Hiver. In Zusammenarbeit mit den Grünflächen der Stadt Sedan im Rahmen des Projekts Hortus Conclusus.Nach Anmeldung, ab 6 Jahren.

Italiano :

Portiamo lo spirito dell’inverno in mediateca creando un personaggio immaginario, Dame Hiver, utilizzando materiali e piante. In collaborazione con il dipartimento degli spazi verdi della città di Sedan nell’ambito del progetto Hortus Conclusus. A partire dai 6 anni, iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Llevemos el espíritu del invierno a la mediateca creando un personaje imaginario, Dame Hiver, utilizando materiales y plantas. En colaboración con el servicio de espacios verdes de la ciudad de Sedán, en el marco del proyecto Hortus Conclusus. A partir de 6 años, inscripción obligatoria.

