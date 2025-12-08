Dame Terre expose à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage

Dame Terre expose à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage lundi 8 décembre 2025.

Dame Terre expose à l’espace Carnot

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-08

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-08

Les artistes créateurs Dame Terre et ses amis vous proposent de préparer Noel avec leur exposition à l’espace Carnot de Châtelaillon-Plage.

.

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 08 49 34 alain.lemaire25@wanadoo.fr

English :

Creative artists Dame Terre and her friends invite you to prepare for Christmas with their exhibition at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.

German :

Die kreativen Künstlerinnen Dame Terre und ihre Freunde laden Sie mit ihrer Ausstellung im Espace Carnot in Châtelaillon-Plage ein, sich auf Weihnachten vorzubereiten.

Italiano :

La creativa Dame Terre e i suoi amici si preparano al Natale con una mostra all’Espace Carnot di Châtelaillon-Plage.

Espanol :

Los artistas creativos Dame Terre y sus amigos os invitan a preparar la Navidad con su exposición en el Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.

L’événement Dame Terre expose à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage