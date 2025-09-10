DAMIEN FARGEOUT ON NE NAÎT PAS HANDICAPE ON LE DEVIENT (L’improviste) Brive-la-Gaillarde

DAMIEN FARGEOUT ON NE NAÎT PAS HANDICAPE ON LE DEVIENT (L’improviste) Brive-la-Gaillarde mercredi 10 septembre 2025.

DAMIEN FARGEOUT ON NE NAÎT PAS HANDICAPE ON LE DEVIENT (L’improviste)

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10

fin : 2025-09-11

Date(s) :

2025-09-10

Un regard piquant, tendre et terriblement lucide sur le handicap.

Dans ce seul-en-scène aussi drôle que bouleversant, Damien Fargeout raconte son parcours, ses galères, ses révoltes, ses victoires… et surtout ses fous rires.

Avec autodérision et justesse, il démonte les clichés, fait exploser les silences gênés, et prouve qu’on peut rire de tout… surtout de ce qui fait peur.

Un spectacle intelligent, touchant, sincère où le rire devient une arme de sensibilisation massive.

On ne naît pas handicapé, on le devient.

Un titre fort. Une vérité brutale.

Un artiste à découvrir absolument. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

English : DAMIEN FARGEOUT ON NE NAÎT PAS HANDICAPE ON LE DEVIENT (L’improviste)

German : DAMIEN FARGEOUT ON NE NAÎT PAS HANDICAPE ON LE DEVIENT (L’improviste)

Italiano :

Espanol : DAMIEN FARGEOUT ON NE NAÎT PAS HANDICAPE ON LE DEVIENT (L’improviste)

L’événement DAMIEN FARGEOUT ON NE NAÎT PAS HANDICAPE ON LE DEVIENT (L’improviste) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-08-20 par Brive Tourisme