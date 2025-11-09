Damien Jalet, ballet du grand théâtre de Genève Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Skid et Thr(o)ugh ont pour source commune le dangereux rituel japonais du festival d’Onbashira : des hommes chevauchent des troncs d’arbres en descendant le flanc d’une montagne. Ces deux pièces proposent d’infinis jeux d’apparitions, de disparitions et de luttes. La notion de danger est omniprésente, en particulier dans Thr(o)ugh créée quelques mois après les attentats de la rue de Charonne le 13 novembre 2015, dont Damien Jalet a été témoin direct. Dans Skid, plus apaisée et onirique, les danseurs évoluent sur la musique électro acoustique de Christian Fennesz, remix de symphonies du compositeur Gustav Mahler. Ils se laissent entraîner dans des mouvements virtuoses d’abandon et de résistance, d’accélération et de ralentissement sur un plateau où l’immobilité est tout simplement impossible.

Joëlle Gayot for the Théâtre national de Bretagne.

Plateau incliné à 34 ° ou rouleau qui tourne sur lui-même, entre vertige et déséquilibre.

