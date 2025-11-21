DAMN Festival Design Arts Musiques Nourritures – Marseille 2e Arrondissement

DAMN Festival Design Arts Musiques Nourritures –

Du 21/11 au 29/11/2025 tous les jours.

En fonction du programme. 4 rue Duverger Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-21

Le D.A.M.N. Festival est le rendez-vous marseillais dédié aux jeunes artistes et créateurs.

Pendant 9 jours, le public découvre une programmation éclectique mêlant design, musique, arts visuels et arts culinaires.

Notre ambition rendre la jeune création accessible à toutes et tous, à travers une expérience festive et pluridisciplinaire.

Objectifs visibilité pour la scène émergente, démocratisation culturelle, dynamisation du territoire.





Week-end d’ouverture 21 au 23 novembre

Lancement des expositions et évènement musicaux





Semaine 25 au 27 novembre

Expositions, visites, dîner, ateliers, table ronde, prises de paroles des artistes …





Week-end de clôture 27 au 29 novembre

Fermeture des expositions et fête de fin





Les artistes présents Paul Bonlarron, Pauline Bonnet, atelier Laissez-passer, Dephine Dénéreaz, Julie Mallet, Franck Omer, Julia Scalbert, Hélène Ségura, Pauline Thomas, Côme Calmettes .

4 rue Duverger Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 87 59 42 71 damn.festival.13@gmail.com

English :

The D.A.M.N. Festival is Marseille’s meeting place for young artists and creators.

For 9 days, the public can discover an eclectic program combining design, music, visual arts and culinary arts.

German :

Das D.A.M.N.-Festival ist der Treffpunkt in Marseille, der jungen Künstlern und Kreativen gewidmet ist.

Neun Tage lang wird dem Publikum ein eklektisches Programm geboten, das Design, Musik, bildende Kunst und kulinarische Künste miteinander verbindet.

Italiano :

Il Festival D.A.M.N. è il luogo d’incontro di Marsiglia per giovani artisti e designer.

Per 9 giorni, il pubblico potrà scoprire un programma eclettico che combina design, musica, arti visive e culinarie.

Espanol :

El Festival D.A.M.N. es la cita marsellesa de los jóvenes artistas y diseñadores.

Durante 9 días, el público puede descubrir un programa ecléctico que combina diseño, música, artes visuales y artes culinarias.

