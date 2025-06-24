D’amour Ferrières Martigues

D’amour Ferrières Martigues vendredi 13 mars 2026.

Bouches-du-Rhône

D'amour Vendredi 13 mars 2026 de 20h30 à 22h05. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Début : Vendredi 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Thomas Lebrun nous transporte en direct sur RadioLove, une heure d’émission pour traverser un siècle de chansons d’amour à tous les âges !

Du music-hall français aux comédies musicales de Broadway, des tubes discos aux sons des années 90, jusqu’aux musiques actuelles, quatre interprètes nous entraînent dans un spectacle généreux, ludique et intime. Des plumes et des paillettes à de simples présences dansées, du play-back à la chansonnette, d’amour explore les souvenirs des premières amours, les questionnements de la découverte, le tourbillon des sentiments et de l’acceptation de soi, l’importance et la valeur des différences. De partitions énergiques et enlevées à d’autres plus sensibles et poétiques, Thomas Lebrun met en danse l’amour sous toutes ses formes.

1ère partie Formation Coline

En première partie, Thomas Lebrun présentera une nouvelle création courte en collaboration avec la Formation Coline. Sa rencontre avec la nouvelle promotion de jeunes danseurs promet une pièce intense et fidèle à son univers. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Thomas Lebrun takes us live on RadioLove, an hour of broadcasting to explore a century of love songs for all ages!

German :

Thomas Lebrun nimmt uns live mit auf RadioLove, eine Stunde lang Sendung, um ein Jahrhundert Liebeslieder für alle Altersgruppen zu entdecken!

Italiano :

Thomas Lebrun ci porta in diretta su RadioLove, con un programma di un’ora che abbraccia un secolo di canzoni d’amore per tutte le età!

Espanol :

¡Thomas Lebrun nos lleva en vivo en RadioLove, una hora de transmisión para explorar un siglo de canciones de amor para todas las edades!

L’événement D’amour Martigues a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de Tourisme de Martigues