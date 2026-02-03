D’amour ou d’amitié

Vendredi 19 juin 2026 de 21h15 à 22h15. Place du 4 septembre Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 21:15:00

fin : 2026-06-19 22:15:00

Date(s) :

2026-06-19

Un spectacle sur Céline sans Céline le 19 juin de 21h15 à 22h15.

Investies d’une mission émanant de la star elle-même (si si !), Alice et Camille vont retracer le parcours de la grande Céline. Après avoir épluché tout son concert de 1995 au Zénith de Paris, et toutes ses interviews ; après avoir écumé internet pour copier ses tenues les plus emblématiques; après avoir chanté tout l’album D’Eux dans tous les karaokés, elles vont donner le meilleur d’elles-mêmes (c’est beaucoup) pour balayer la carrière de la star.

Si vous avez déjà chanté dans votre brosse à cheveux, si vous avez déjà dansé devant un ventilateur avec vos cheveux dans le vent, vous comprendrez qu’elles n’ont rien laissé au hasard pour tenter d’égaler la plus grande diva de la planète !



Cie vraiment super Avec Camille Ferrié et Alice Messager .

Place du 4 septembre Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 maison.culture@mairie-pertuis.fr

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English :

A show about Céline without Céline on June 19 from 9:15pm to 10:15pm.

L’événement D’amour ou d’amitié Pertuis a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de Pertuis