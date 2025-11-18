D’AMOUR – Théâtre Jean Vilar Vitry Sur Seine

D’AMOUR Début : 2025-11-18 à 19:00. Tarif : – euros.

Le chorégraphe Thomas Lebrun propose de traverser un siècle de chansons d’amour : tout un programme pour un éventail d’émotions en musique ! Avec humour et poésie, il invite à réfléchir sur ce que signifie aimer au sens large pour comprendre et savourer les singularités de chacun·e.

Théâtre Jean Vilar 1, PLACE JEAN VILAR 94400 Vitry Sur Seine 94