D’AMOUR THOMAS LEBRUN CCN DE TOURS Route de Vendres Béziers

D’AMOUR THOMAS LEBRUN CCN DE TOURS

Bienvenue sur RadioLove, une émission dansée et chantée qui traverse un siècle de chansons d’amour, du music-hall aux tubes des années 90, jusqu’aux sons d’aujourd’hui.

Tout public dès 7 ans

Avec humour, tendresse et énergie, quatre interprètes nous entraînent dans un voyage à travers les multiples visages de l’amour premiers émois, doutes, romances, différences, acceptation de soi… En mêlant chorégraphies sensibles, jeux de rôle, playback et poésie, Thomas Lebrun aborde en filigrane des sujets essentiels comme le harcèlement scolaire ou le rejet de la différence. À travers le prisme joyeux et subtil de l’amour, il célèbre la diversité et les singularités de chacun.

Un spectacle intelligent et touchant, à partager en famille. Car aimer, c’est aussi comprendre, respecter et accueillir celles et ceux que nous ne sommes pas… autant que celles et ceux que nous sommes.

Avec d’amour, le chorégraphe Thomas Lebrun offre une ode radiophonique à l’amour contre le harcèlement scolaire, en invoquant le cabaret et la pop culture en chansons et en danse . Sceneweb

Distribution

Conception et chorégraphie Thomas Lebrun

En connivence avec les interprètes Sylvain Cassou, Élodie Cottet, Lucie Gemon, Paul Grassin

Création lumières Jean-Philippe Filleul

Création son Clément Hubert

Création costumes Kite Vollard, Thomas Lebrun

Assistantes à la création Anne-Emmanuelle Deroo, Veronique Teindas

Voix Nicolas Martel

Musiques Charles Trenet, Lucie Dolene, Edith Piaf, Theo Sarapo, Leonard Bernstein, Ane Brun, Sheila, Lionel Richie, Elli & Jacno, Lady Blackbird, Richard Sanderson, Safia Nolin, Shy’m, Maëlle reprise par Seb Martel et Cindy Pooch, Zaho de Sagazan

Régie son Camille Dagonneau

Production Centre chorégraphique national de Tours

Coproduction Chaillot Théâtre national de la danse, La Rampe-La Ponatière, Scène conventionnée-Échirolles, la Ferme du Buisson, scène nationale centre d’art cinéma .

English :

Welcome to RadioLove, a dance and song program that spans a century of love songs, from music-hall to 90s hits to the sounds of today.

Open to all age 7 and up

German :

Willkommen bei RadioLove, einer getanzten und gesungenen Sendung, die durch ein Jahrhundert voller Liebeslieder führt, von der Music Hall über die Hits der 90er Jahre bis hin zu den Klängen von heute.

Für alle Altersgruppen ab 7 Jahren

Italiano :

Benvenuti a RadioLove, un programma di canzoni e balli che abbraccia un secolo di canzoni d’amore, dal music-hall ai successi degli anni ’90, fino ai suoni di oggi.

Tutte le età dai 7 anni in su

Espanol :

Bienvenido a RadioLove, un programa de canciones y baile que abarca un siglo de canciones de amor, desde el music hall hasta los éxitos de los 90, pasando por los sonidos de hoy.

Todas las edades a partir de 7 años

