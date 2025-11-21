Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Damraz Comédie Club Herbignac

Damraz Comédie Club Herbignac vendredi 21 novembre 2025.

Damraz Comédie Club

ZA du Pré Govelin Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21 21:00:00

Date(s) :
2025-11-21

C’est BlaguesFest à la brasserie Damraz à Herbignac !!

Si tu n’as rien à faire viens et si tu as quelque chose à faire annule et viens aussi !   .

ZA du Pré Govelin Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 75 76 96 05  contact@damraz.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Damraz Comédie Club Herbignac a été mis à jour le 2025-11-07 par ADT44