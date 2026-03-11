Damso BĒYĀH Tour Brest Arena Brest

Damso BĒYĀH Tour

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 20:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Après un été marquant sur les plus grandes scènes de festivals, l’artiste lance sa nouvelle tournée, à travers la France, la Belgique, la Suisse et le Canada.

Avec déjà trois Paris La Défense Arena complets en un temps record, le public attend son retour sur scène avec impatience. Dans une expérience scénique rare, intense et immersive, il y présentera des titres de son dernier album ainsi que ses classiques.

Porté par une scénographie ambitieuse, le rappeur prouve sa singularité sur la scène musicale francophone et repousse les limites de la créativité pour faire de chaque concert un moment unique et sincère entre l’artiste et son public.

Informations pratiques

Réservation recommandée.

Placement assis, numéroté, ou libre selon le type de place acheté.

Les portes de Brest Arena ouvrent en général 1h à 1h30 avant le début du spectacle.

Plus d’informations seront ajoutées sur le site de l’Arena J-2 du spectacle. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

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English : Damso BĒYĀH Tour

L’événement Damso BĒYĀH Tour Brest a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue