DAMSO – PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre

DAMSO Début : 2026-05-29 à 20:00. Tarif : – euros.

DEMS ENTREPRISE & NONSTOP PRODUCTIONS PRÉSENTENT : DAMSODamso fait son grand retour sur scène et annonce un concert évènement à Paris La Défense Arena.Trois ans après le triomphe du QALF Tour, l’artiste belge s’apprête à marquer un nouveau tournant dans sa carrière avec ce show d’envergure, pensé comme une célébration de son parcours et de son lien avec le public. Porté par le succès de BEYAH — troisième meilleur démarrage de l’année, disque d’or en une semaine —, Damso proposera une performance inédite, mêlant ses classiques incontournables à ses derniers titres.Limite de 8 billets par commande

PARIS LA DEFENSE ARENA LES JARDINS DE L’ARCHE 92000 Nanterre 92