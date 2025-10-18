Dan Ar Braz – Musiques pour les Silences à Venir @Festival Celtomania Salle Krafft La Chapelle-des-Marais

Dan Ar Braz – Musiques pour les Silences à Venir @Festival Celtomania Samedi 18 octobre, 20h30 Salle Krafft Loire-Atlantique

Début : 2025-10-18T20:30:00 – 2025-10-18T22:00:00

Fin : 2025-10-18T20:30:00 – 2025-10-18T22:00:00

Dan Ar Braz, légende de la guitare bretonne, a marqué l’histoire en fusionnant rock et musique celtique. Sa rencontre avec Alan Stivell dans les années 60 fut décisive. De Fairport Convention à L’Héritage des Celtes, il a parcouru les scènes du monde, offrant une nouvelle voix à la Bretagne à travers ses albums et tournées légendaires.

Dan Ar Braz souhaite mettre en lumière des morceaux de son répertoire rarement joués en concert. Avec David Er Porh à la guitare, Jean Claude Normand au piano, et José Nédélec pour l’espace sonore, il propose des concerts intimistes dans des lieux propices à l’écoute paisible.

Distribution :

Dan Ar Braz : guitare et chant

David Er Porh : guitare

Jean Claude Normant : claviers

Salle Krafft 12 Rue de la Fontaine, 44410 La Chapelle-des-Marais La Chapelle-des-Marais 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire

