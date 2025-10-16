Dan Ar Braz – Musiques pour les Silences à Venir @Festival des Mondes Sous-Marins Centre culturel Le Sémaphore Trébeurden

Dan Ar Braz – Musiques pour les Silences à Venir @Festival des Mondes Sous-Marins Jeudi 16 octobre, 20h30 Centre culturel Le Sémaphore Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-16T20:30:00 – 2025-10-16T22:00:00

Dan Ar Braz, légende de la guitare bretonne, a marqué l’histoire en fusionnant rock et musique celtique. Sa rencontre avec Alan Stivell dans les années 60 fut décisive. De Fairport Convention à L’Héritage des Celtes, il a parcouru les scènes du monde, offrant une nouvelle voix à la Bretagne à travers ses albums et tournées légendaires.

Dan Ar Braz souhaite mettre en lumière des morceaux de son répertoire rarement joués en concert. Avec David Er Porh à la guitare, Jean Claude Normand au piano, et José Nédélec pour l’espace sonore, il propose des concerts intimistes dans des lieux propices à l’écoute paisible

Distribution :

Dan Ar Braz : guitare et chant

David Er Porh : guitare

Jean Claude Normant : claviers

Centre culturel Le Sémaphore 7-9 Rue des Plages, 22560 Trébeurden Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

Dan Ar Braz – Musiques pour les Silences à Venir – Trébeurden (22) Guitare Celtique