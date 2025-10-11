Dan Ar Braz Saison Culturelle ACL Iffendic Iffendic

Iffendic

2025-10-11 20:30:00

2025-10-11

2025-10-11

Dans le cadre de la saison culturelle, l’association l’ACL d’Iffendic vous propose tout un programme.

Le samedi 11 octobre, le groupe DAN AR BRAZ vous propose le concert « Musique pour les silences à venir » au Centre Culturel de la Chambre au Loup.

« On connait les standards de Dan Ar Braz. Par contre, il y a d’autres titres qui n’ont pas souvent été joués sur scène, voir même pour certains jamais. Il serait peut être temps de leur donner une chance ?

Les titres devenus plus populaires leur auront fait de l’ombre et Dan Ar Braz veut leur accorder un peu plus de lumière mais ceci, impérativement dans des cadres précis où ces intimes mélodies pourront trouver une écoute en toute quiétude dans les lieux appropriés. Et le voilà donc arrivé tout logiquement au Centre Culturel d’Iffendic.

Deux guitares, un piano et un « espace son » seront sur le pont de ce « côtier » prêt à naviguer.

Tarifs plein 14€ / Réduit 8€ .

Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne

