Dan Block & the Franck Amsallem Trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mercredi 8 octobre 2025.

Clarinettiste et saxophoniste ténor, il s’est imposé comme l’un des spécialistes les plus raffinés du jazz d’avant le bop. Il revendique notamment l’influence majeure de Don Byas et Lucky Thompson, deux maîtres du phrasé lyrique et du swing sophistiqué.

Pour l’occasion, il sera accompagné du trio de Franck Amsallem, complice de longue date avec lequel il partage de nombreuses scènes à New York. Une réunion transatlantique qui promet une rencontre rare entre élégance, tradition et spontanéité.

Dan Block : saxophones, clarinette

Franck Amsallem : piano

Sylvain Romano : contrebasse

Jesus Vega : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Classiques de Duke Ellington & Billy Strayhorn — Musicien new-yorkais incontournable, Dan Block s’est récemment illustré à Paris au sein du prestigieux Lincoln Center Jazz Orchestra.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 21h30 à 22h30

Le mercredi 08 octobre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/