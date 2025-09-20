Dan Kaz lontan : Un village des Hauts dans les Bas 60 chemin Ilet Quinquina, Saint-Denis, La Réunion Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T09:30:00

Fin : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T13:30:00

Il s’agit d’explorer le mode de vie d’un village des Hauts dans les Bas, géographie marquante pour comprendre l’ïlet Quinquina. La visite aborde les modes de vie, la cuisine, le rapport à la nature dans lequel s’inscrit le quartier.

Contact : Cédric Dalleau : 0692851734

60 chemin Ilet Quinquina, Saint-Denis, La Réunion 97492

