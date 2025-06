Dan Roth, Pascal Delalée un dialogue entre un piano et un violon Galerie Zemma Marseille 1er Arrondissement 3 juillet 2025 18:30

Bouches-du-Rhône

Dan Roth, Pascal Delalée un dialogue entre un piano et un violon Jeudi 3 juillet 2025 le jeudi à partir de 18h30. Galerie Zemma 40 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

La galerie Zemma vous invite à un dialogue entre un piano et un violon Dan Roth, Pascal Delalée

Improvisation ? La musique improvisée est un art vivant en constante évolution, sorte de terrain de jeu où les musiciens peuvent véritablement se libérer des contraintes traditionnelles. Dans cet univers créatif, le duo formé par Dan Roth au piano et Pascal Delalée au violon apparait comme une alchimie riche en interactions sonores aussi diverses qu’immersives. En mêlant la rigueur du jeu à la liberté expressive de la musique contemporaine ou du jazz, cette union instrumentale crée une palette sonore fascinante, propice à l’exploration et à l’émerveillement.









– 18h30, ouverture de la galerie, visite de l’exposition éphémère d’œuvres de Dan Roth et de Marc Ragouilliaux



– 19h30, Ichnos* Concert piano et violon (Ichnos) signifie trace en grec)







Musicien polyvalent, Dan Roth joue du piano, du saxophone et de la clarinette basse. Il a fondé plusieurs ensembles de Jazz, dont le Zaj Quartet en 2010 et le Dan Roth Quartet en 2018. Il est également plasticien, peintre, sculpteur et a participé depuis 1980 à de nombreuses expositions en France et à l’étranger. Plusieurs résidences à l’étranger dont 3 années au Japon ont contribué à élargir ses horizons artistiques et musicaux.







Pascal Delalée a effectué plus de 1600 concerts dans les lieux musicaux les plus prestigieux à Moscou, New York, Chicago, Londres, Shanghai, Amsterdam, Erevan, Paris… Il a enregistré avec le guitariste Juan Carmona un disque nominé parmi les 5 meilleurs albums de flamenco aux Latin Grammy Awards en 2006. Son ouverture d’esprit, son savoir-faire et son expérience comme compositeur, arrangeur, performer et improvisateur lui permettent de transmettre son amour de l’art dans de multiples univers musicaux jazz, flamenco, musique baroque, musique contemporaine, tango Nuevo musique électro…







Le concert sera suivi par un verre de l’amitié. .

Galerie Zemma 40 rue Sainte

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur galeriezemma@gmail.com

