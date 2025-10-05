DANAKIL – CENTRE GERARD PHILIPE Calais

DANAKIL Début : 2026-01-31 à 20:30. Tarif : – euros.

POLE SPECTACLE VIVANT PRÉSENTE : DANAKIL MAXXODEMAIN PEUT-ÊTREDanakil, emblème de la scène reggae française et au-delà… 23 ans de carrière. Des dizaines de milliers de kilomètres au compteur du Tour Bus qui les a emmenés aux quatre coins du monde… Danakil a su s’affranchir des codes pour livrer des chansons devenues aujourd’hui des classiques, traversant les générations, et accumulant des millions de streams sur les plateformes actuelles. C’est finalement leur empreinte singulière, frappée du sceau de l’indépendance et du militantisme, qu’ils ont imposée dans le paysage musical français, au-delà du monde du reggae, portant haut les couleurs d’un art engagé qui transcende les frontières. Des messages porteurs de sens, toujours actuels, que le collectif partage en live dans une connexion profonde avec son public. Vous le savez déjà, rien de mieux que de les retrouver en vrai ! Maxxo est un artiste français originaire de Mâcon, formé dès son plus jeune âge à la culture sound system. Il allie habilement morceaux roots et dancehall, ce qui lui a permis de se produire sur les plus grandes scènes françaises, telles que le Bataclan ou le Zénith de Paris, où il a partagé l’affiche avec des artistes renommés comme Alpha Blondy, Capleton, Dub Inc ou encore Danakil. Get ready !Les tarifs étudiants et moins de 18 ans (- 50%) sont uniquement accessibles au guichet du Centre Gérard-Philipe et du Grand Théâtre de Calais sur présentation d’un justificatif. PMR/PSH, merci de vous signaler auprès de la billetterie avant le concert. Places limitées.

CENTRE GERARD PHILIPE 450 RUE AUGUSTE RODIN 62100 Calais 62