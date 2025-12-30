Danakil Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard

Danakil

Vendredi 20 février 2026 à partir de 20h.

Début du concert à 20h30. Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Concert Danakil à la Salle de l’Etoile.

22 ans de carrière. Des dizaines de milliers de kilomètres au compteur du tour bus aux quatre coins du monde. Traversant les générations, DANAKIL a su s’affranchir des codes en gardant sa simplicité, créant naturellement une complicité avec son public en faisant découvrir sa musique roots et engagée au plus grand nombre. 2024 marque le retour du groupe, avec la sortie de l’album Demain peut-être , qui invite à la nuance et à la réflexion autour d’une forme de prise de recul sur ce que nous sommes personnellement et collectivement. Toujours en quête d’évolutions, Danakil pousse encore plus loin le travail de production et expérimente sans cesse à la recherche d’un son puissant, analogique loin des standards actuels et à la recherche d’un groove naturel.



Dub Silence Première partie

DUB SILENCE déferle avec son Reggae-Dub puissant et engagé ! Ces 6 musiciens distillent un son unique, mélange explosif de cuivres incisifs, de riddims massifs et de textes percutants. Le trio de chanteurs mélange avec brio le Reggae, le Dub et le Hip-Hop, créant une esthétique musicale à l’énergie contagieuse. De l’écologie aux luttes sociales, DUB SILENCE fait danser les corps tout en éveillant les esprits. Venez danser et vibrer sur ce Dub made in France. Rendez-vous sur le dancefloor ! .

Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Danakil concert at Salle de l’Etoile.

L’événement Danakil Châteaurenard a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence