Danakil Concert ASSOCIATION LA PALENE Rouillac

Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28 00:00:00
2025-11-28
Danakil
Vendredi 28 novembre à 20h30 au Vingt-Sept à Rouillac
.
ASSOCIATION LA PALENE 139 Boulevard d’Encamp Centre culturel Le Vingt-Sept Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 80 38
English :
Danakil
Friday, November 28 at 8:30 p.m. at Le Vingt-Sept in Rouillac
German :
Danakil
Freitag, 28. November um 20.30 Uhr im Vingt-Sept in Rouillac
Italiano :
Danakil
Venerdì 28 novembre alle 20.30 presso Le Vingt-Sept a Rouillac
Espanol :
Danakil
Viernes 28 de noviembre a las 20.30 h en Le Vingt-Sept de Rouillac
L’événement Danakil Concert Rouillac a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme du Rouillacais