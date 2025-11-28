Danakil Concert ASSOCIATION LA PALENE Rouillac

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Danakil Concert

ASSOCIATION LA PALENE 139 Boulevard d’Encamp Centre culturel Le Vingt-Sept Rouillac Charente

Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28 00:00:00

2025-11-28

Danakil
Vendredi 28 novembre à 20h30 au Vingt-Sept à Rouillac
ASSOCIATION LA PALENE 139 Boulevard d’Encamp Centre culturel Le Vingt-Sept Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 80 38 

English :

Danakil
Friday, November 28 at 8:30 p.m. at Le Vingt-Sept in Rouillac

German :

Danakil
Freitag, 28. November um 20.30 Uhr im Vingt-Sept in Rouillac

Italiano :

Danakil
Venerdì 28 novembre alle 20.30 presso Le Vingt-Sept a Rouillac

Espanol :

Danakil
Viernes 28 de noviembre a las 20.30 h en Le Vingt-Sept de Rouillac

