DANAKIL – LE FIL St Etienne

DANAKIL – LE FIL St Etienne vendredi 10 octobre 2025.

DANAKIL Début : 2025-10-10 à 20:30. Tarif : – euros.

22 ans de carrière. Des dizaines de milliers de kilomètres au compteur du Tour Bus qui les a amené aux quatre coins du monde. Parti d’un rêve d’adolescents au début des années 2000, le collectif enchaîne alors les dates au chapeau, et les cafés concerts les plus undergrounds. Très vite l’alchimie prend et les DANAKIL se retrouvent dans les plus grandes salles de l’hexagone, enchaînant Zéniths et grands festivals d’Europe, faisant découvrir leur musique, roots et engagée au plus grand nombre.

LE FIL 20 boulevard Thiers – 42000 St Etienne 42