Danakil Zénith de Pau Pau

Danakil

Zénith de Pau Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 29 – 29 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Danakil est un groupe de reggae français formé en 2000, originaire de la région parisienne. Il est connu pour ses textes engagés, souvent axés sur des thèmes sociaux, politiques et écologiques. Le groupe mêle influences roots jamaïcaines et sonorités modernes, avec une forte présence de cuivres et de mélodies entraînantes. Porté par la voix charismatique de Balik, Danakil a su se faire une place importante sur la scène reggae francophone, avec des albums marquants comme Microclimat, Dialogue de sourds ou Entre les lignes. .

Zénith de Pau Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 93 97 contact@acp-concerts.com

L’événement Danakil Pau a été mis à jour le 2025-06-02 par OT Pau