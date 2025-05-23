DANAKIL ZENITH DE PAU Pau

DANAKIL

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 31 – 31 – 31 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Danakil, c’est l’incroyable histoire d’une bande de potes qui, réunis sur les bancs du lycée, se découvrent une passion commune.

Vingt ans plus tard et tous les Zéniths dans la poche, le collectif s’impose comme une véritable référence avec un son qui mêle reggae jamaïcain, influences africaines et textes engagés en français. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

