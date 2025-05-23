DANAKIL ZENITH DE PAU Pau
samedi 21 février 2026.
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 31 – 31 – 31 EUR
Tarif réduit
Danakil, c’est l’incroyable histoire d’une bande de potes qui, réunis sur les bancs du lycée, se découvrent une passion commune.
Vingt ans plus tard et tous les Zéniths dans la poche, le collectif s’impose comme une véritable référence avec un son qui mêle reggae jamaïcain, influences africaines et textes engagés en français. .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
