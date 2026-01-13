Dance Class By Jeanne à côté de la mairie Dolus-d’Oléron

Dance Class By Jeanne

à côté de la mairie Salle des fêtes Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Dance Class avec Jeanne (Studio Vibration) 1 h de danse fun et énergique, Tout niveau, dès 10 ans (accompagné d’un adulte).

.

à côté de la mairie Salle des fêtes Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 28 44 07 defipourelles@gmail.com

English :

Dance Class with Jeanne (Studio Vibration) ? 1 h of fun, energetic dancing, all levels, from age 10 (accompanied by an adult).

