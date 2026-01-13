Dance Class By Jeanne à côté de la mairie Dolus-d’Oléron
Dance Class By Jeanne à côté de la mairie Dolus-d’Oléron samedi 4 avril 2026.
Dance Class By Jeanne
à côté de la mairie Salle des fêtes Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 11:00:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Dance Class avec Jeanne (Studio Vibration) 1 h de danse fun et énergique, Tout niveau, dès 10 ans (accompagné d’un adulte).
.
à côté de la mairie Salle des fêtes Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 28 44 07 defipourelles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dance Class with Jeanne (Studio Vibration) ? 1 h of fun, energetic dancing, all levels, from age 10 (accompanied by an adult).
L’événement Dance Class By Jeanne Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes