Dance Day | Saison 25-26 MPAA/Breguet Paris

Dance Day | Saison 25-26 MPAA/Breguet Paris samedi 27 septembre 2025.

Passionné·es

de danse, le training Dance Day vous permet d’explorer différents

styles avec des chorégraphes professionnel·les invité·es, de rencontrer

d’autres danseur·euses et de laisser libre cours à votre créativité.

Contemporain, hip hop, krump, électro, improvisation… Venez danser, créer et vous inspirer !

Pour cette saison « Transformations », Dance Day voit les choses en grand !

Avec

des partenariats toujours plus riches et en lien avec des lieux de

programmation de danse de renom, retrouvez une diversité de propositions

pour continuer à explorer la danse sous toutes ses formes et également

vous rencontrer autour de vos projets.

Au programme :

– 18 séances encadrées par des chorégraphes ou interprètes de compagnies professionnelles ayant une actualité en Île-de-France

25

danseur·euses par séance maximum ; inscription à l’avance selon

planning « à la carte », dernier moment possible si places disponibles.

– 3 séances Alors On Danse > un temps de pratique libre en salle de danse à chaque trimestre

– 1 Amasteurclass de danse > un temps de transmission sur la question du récit et du geste chorégraphique dans l’espace public

– 3 happenings dans l’espace public >

des trainings de danse menés par des chorégraphes professionnel·les

pendant les temps forts de la saison (Journée Portes Ouvertes, Festival

Les Remontantes)

– 1 Rencontrez-vous spécial danse >

Pour toutes les personnes qui ont une pratique de la danse ou un

intérêt et qui souhaitent se rencontrer de façon conviviale

– Des séances conçues avec les partenaires :

– un évènement danse et musique avec Ce soir On Improvise avec le Conservatoire du 11ème arrondissement

– une séance Dance Day XXL programmée hors les murs à la Ménagerie de verre

Et encore des surprises à découvrir tout au long de la saison !

· PLANNING & CHORÉGRAPHES ·

2025 :

Samedi 27 septembre : Happening dans l’espace public · avec Louise Soulié · Journée portes ouvertes de la MPAA/Breguet

Samedi 4 octobre : training · Volmir Cordeiro

Samedi 11 octobre : training · Louise Soulié

Samedi 18 octobre : training · Louise Soulié

Samedi 8 novembre : training · Jean-Christophe Boclé

Samedi 15 novembre : training · Serena Malacco

Samedi 22 novembre : training · Serena Malacco

Samedi 29 novembre : Alors On Danse · séance de pratique libre

Samedi 6 décembre : Amasteurclass danse · Construire le fil d’une pièce chorégraphique dans l’espace public · avec Louise Soulié et Biño Sauitzvy

2026 :

Samedi 10 janvier : training · Marion Lévy

Samedi 17 janvier : training · Julien-Henri Vu Van Dung

Samedi 24 janvier : training · Biño Sauitzvy

Samedi 31 janvier : training · Biño Sauitzvy

Dimanche 1er février : Happening dans l’espace public · avec Biño Sauitzvy

Samedi 7 février : training · Collectif Highlights / Laura Maillard

Samedi 14 février : training · Collectif Highlights / Laura Maillard

Samedi 21 février : Alors On Danse · séance de pratique libre

Samedi 7 mars : training · Lucie Vaugeois

Samedi 14 mars : training · Amélie Poulain

Samedi 21 mars : training · Fabienne Haustand

Samedi 28 mars : training · Wrestler

Samedi 4 avril : en cours

Samedi 11 avril : training · Julien-Henri Vu Van Dung

Samedi 18 avril : Alors On Danse · séance de pratique libre

Samedi 23 mai : Happening dans l’espace public · avec Louise Soulié

Séances chez nos partenaires :

Vendredi 30 mai : Ce soir on improvise ! · au Conservatoire Charles Münch

Samedi 6 juin : Dance Day XXL · avec Volmir Cordeiro · à la Ménagerie de verre

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Pour sa cinquième saison consécutive, Dance Day évolue et se transforme !

Du samedi 27 septembre 2025 au samedi 23 mai 2026 :

samedi

de 14h00 à 17h00

payant

Séance à l’unité : 10 euros

Carte 10 séances : 80 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T14:00:00+02:00_2025-09-27T17:00:00+02:00;2025-10-04T14:00:00+02:00_2025-10-04T17:00:00+02:00;2025-10-11T14:00:00+02:00_2025-10-11T17:00:00+02:00;2025-10-18T14:00:00+02:00_2025-10-18T17:00:00+02:00;2025-10-25T14:00:00+02:00_2025-10-25T17:00:00+02:00;2025-11-01T14:00:00+02:00_2025-11-01T17:00:00+02:00;2025-11-08T14:00:00+02:00_2025-11-08T17:00:00+02:00;2025-11-15T14:00:00+02:00_2025-11-15T17:00:00+02:00;2025-11-22T14:00:00+02:00_2025-11-22T17:00:00+02:00;2025-11-29T14:00:00+02:00_2025-11-29T17:00:00+02:00;2025-12-06T14:00:00+02:00_2025-12-06T17:00:00+02:00;2025-12-13T14:00:00+02:00_2025-12-13T17:00:00+02:00;2025-12-20T14:00:00+02:00_2025-12-20T17:00:00+02:00;2025-12-27T14:00:00+02:00_2025-12-27T17:00:00+02:00;2026-01-03T14:00:00+02:00_2026-01-03T17:00:00+02:00;2026-01-10T14:00:00+02:00_2026-01-10T17:00:00+02:00;2026-01-17T14:00:00+02:00_2026-01-17T17:00:00+02:00;2026-01-24T14:00:00+02:00_2026-01-24T17:00:00+02:00;2026-01-31T14:00:00+02:00_2026-01-31T17:00:00+02:00;2026-02-07T14:00:00+02:00_2026-02-07T17:00:00+02:00;2026-02-14T14:00:00+02:00_2026-02-14T17:00:00+02:00;2026-02-21T14:00:00+02:00_2026-02-21T17:00:00+02:00;2026-02-28T14:00:00+02:00_2026-02-28T17:00:00+02:00;2026-03-07T14:00:00+02:00_2026-03-07T17:00:00+02:00;2026-03-14T14:00:00+02:00_2026-03-14T17:00:00+02:00;2026-03-21T14:00:00+02:00_2026-03-21T17:00:00+02:00;2026-03-28T14:00:00+02:00_2026-03-28T17:00:00+02:00;2026-04-04T14:00:00+02:00_2026-04-04T17:00:00+02:00;2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T17:00:00+02:00;2026-04-18T14:00:00+02:00_2026-04-18T17:00:00+02:00;2026-04-25T14:00:00+02:00_2026-04-25T17:00:00+02:00;2026-05-02T14:00:00+02:00_2026-05-02T17:00:00+02:00;2026-05-09T14:00:00+02:00_2026-05-09T17:00:00+02:00;2026-05-16T14:00:00+02:00_2026-05-16T17:00:00+02:00;2026-05-23T14:00:00+02:00_2026-05-23T17:00:00+02:00

MPAA/Breguet 17-19, rue Breguet 75011 Paris

+33185530350 breguet@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs