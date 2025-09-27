Dance Day | Saison 25-26 MPAA/Breguet Paris
Dance Day | Saison 25-26 MPAA/Breguet Paris samedi 27 septembre 2025.
Passionné·es
de danse, le training Dance Day vous permet d’explorer différents
styles avec des chorégraphes professionnel·les invité·es, de rencontrer
d’autres danseur·euses et de laisser libre cours à votre créativité.
Contemporain, hip hop, krump, électro, improvisation… Venez danser, créer et vous inspirer !
Pour cette saison « Transformations », Dance Day voit les choses en grand !
Avec
des partenariats toujours plus riches et en lien avec des lieux de
programmation de danse de renom, retrouvez une diversité de propositions
pour continuer à explorer la danse sous toutes ses formes et également
vous rencontrer autour de vos projets.
Au programme :
– 18 séances encadrées par des chorégraphes ou interprètes de compagnies professionnelles ayant une actualité en Île-de-France
25
danseur·euses par séance maximum ; inscription à l’avance selon
planning « à la carte », dernier moment possible si places disponibles.
– 3 séances Alors On Danse > un temps de pratique libre en salle de danse à chaque trimestre
– 1 Amasteurclass de danse > un temps de transmission sur la question du récit et du geste chorégraphique dans l’espace public
– 3 happenings dans l’espace public >
des trainings de danse menés par des chorégraphes professionnel·les
pendant les temps forts de la saison (Journée Portes Ouvertes, Festival
Les Remontantes)
– 1 Rencontrez-vous spécial danse >
Pour toutes les personnes qui ont une pratique de la danse ou un
intérêt et qui souhaitent se rencontrer de façon conviviale
– Des séances conçues avec les partenaires :
– un évènement danse et musique avec Ce soir On Improvise avec le Conservatoire du 11ème arrondissement
– une séance Dance Day XXL programmée hors les murs à la Ménagerie de verre
Et encore des surprises à découvrir tout au long de la saison !
· PLANNING & CHORÉGRAPHES ·
2025 :
Samedi 27 septembre : Happening dans l’espace public · avec Louise Soulié · Journée portes ouvertes de la MPAA/Breguet
Samedi 4 octobre : training · Volmir Cordeiro
Samedi 11 octobre : training · Louise Soulié
Samedi 18 octobre : training · Louise Soulié
Samedi 8 novembre : training · Jean-Christophe Boclé
Samedi 15 novembre : training · Serena Malacco
Samedi 22 novembre : training · Serena Malacco
Samedi 29 novembre : Alors On Danse · séance de pratique libre
Samedi 6 décembre : Amasteurclass danse · Construire le fil d’une pièce chorégraphique dans l’espace public · avec Louise Soulié et Biño Sauitzvy
2026 :
Samedi 10 janvier : training · Marion Lévy
Samedi 17 janvier : training · Julien-Henri Vu Van Dung
Samedi 24 janvier : training · Biño Sauitzvy
Samedi 31 janvier : training · Biño Sauitzvy
Dimanche 1er février : Happening dans l’espace public · avec Biño Sauitzvy
Samedi 7 février : training · Collectif Highlights / Laura Maillard
Samedi 14 février : training · Collectif Highlights / Laura Maillard
Samedi 21 février : Alors On Danse · séance de pratique libre
Samedi 7 mars : training · Lucie Vaugeois
Samedi 14 mars : training · Amélie Poulain
Samedi 21 mars : training · Fabienne Haustand
Samedi 28 mars : training · Wrestler
Samedi 4 avril : en cours
Samedi 11 avril : training · Julien-Henri Vu Van Dung
Samedi 18 avril : Alors On Danse · séance de pratique libre
Samedi 23 mai : Happening dans l’espace public · avec Louise Soulié
Séances chez nos partenaires :
Vendredi 30 mai : Ce soir on improvise ! · au Conservatoire Charles Münch
Samedi 6 juin : Dance Day XXL · avec Volmir Cordeiro · à la Ménagerie de verre
La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.
Pour sa cinquième saison consécutive, Dance Day évolue et se transforme !
Du samedi 27 septembre 2025 au samedi 23 mai 2026 :
samedi
de 14h00 à 17h00
payant
Séance à l’unité : 10 euros
Carte 10 séances : 80 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
MPAA/Breguet 17-19, rue Breguet 75011 Paris
+33185530350 breguet@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs