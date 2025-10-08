Dance DJ party, animations de danse Résidence Les Jardins de Belleville Paris

Dance DJ party, animations de danse Résidence Les Jardins de Belleville Paris mercredi 8 octobre 2025.

Lâchez prise et dansez !

Le mercredi 8 octobre 2025, de 15h à 16h30, rendez-vous au 259 rue de Belleville pour une après-midi rythmée par des animations dansantes.

Ouvert à tous, cet événement est l’occasion de se retrouver, de s’exprimer et de passer un moment joyeux en musique. Que vous soyez amateur de rock, de disco ou de variétés, venez partager votre énergie et votre sourire.

La Résidence Les Jardins de Belleville vous convie à une dance DJ Party, un moment festif et intergénérationnel pour danser, s’amuser et partager la joie de la musique.

Une animation dynamique pour bouger au rythme des tubes d’hier et d’aujourd’hui.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit

Entrée libre

Nombre de places limité à 50 personnes

Public adultes. A partir de 60 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-08T18:00:00+02:00

fin : 2025-10-08T19:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-08T15:00:00+02:00_2025-10-08T16:30:00+02:00

Résidence Les Jardins de Belleville 259 rue de Belleville 75019 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris