DANCE/DREAM ( Concert ) Dorlisheim

DANCE/DREAM ( Concert )

13 rue de l’église Dorlisheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-06 18:30:00

fin : 2025-12-06 19:30:00

2025-12-06

Concert de chœur a cappella autour de la musique de compositrices de 6 pays différents.

Le chœur de Chambre de l’Université de Strasbourg sous la direction de Yann Lauras présente DANCE/DREAM, un concert de chœur a cappella autour de la musique de compositrices de 6 pays différents. On retrouve dans les œuvres du programme des influences de la musique dansée traditionnelle (Basque, Indienne), de la musique du répertoire classique (Mel Bonis, Vittoria Aleotti), de la musique expérimentale (utilisation du corps, de l’espace) … Ce répertoire est uni autour de deux univers la musique qui fait danser, la musique qui fait rêver, et celles qui se trouve entre les deux.

Le chœur est accompagné en première partie d’un quatuor de saxophones, qui joueront également des pièces de compositrices. .

13 rue de l’église Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est arlettejost1@gmail.com

English :

A cappella choir concert featuring music by female composers from 6 different countries.

