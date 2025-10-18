Dance Floor Memories – par L’Asphodèle 13 Salle Camille Landreau / Scène du Lapin Vert La Montagne

Dance Floor Memories – par L’Asphodèle 13 Salle Camille Landreau / Scène du Lapin Vert La Montagne samedi 18 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 20:30 – 21:40

Gratuit : non 8 € ./ 5 € réduit 8 € normal / 5 € réduit Réservations : par SMS au 07 49 27 72 44 ou almlapinvert@free.fr Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Théâtre – Pièce de Lucie Depauw Gary, Pierre et Marguerite ont décidé d’affronter le temps et de jouir de la vie jusqu’au dernier moment, avec humour et une infinie tendresse, pour braver la vieillesse et la mémoire qui s’en va.Une histoire d’amour entrelaçant présent et passé, faisant en cinq mouvements se croiser trois chemins de vie, trois voix et trois corps qui se cherchent, se répondent, dansent dans le souvenir ou dans l’oubli… Mise en scène : Delphine Lamandpar L’Asphodèle 13 (Besné – 44) Durée : 1h10 Tout public à partir de 10 ans

Salle Camille Landreau / Scène du Lapin Vert La Montagne 44620

07 49 27 72 44 https://www.facebook.com/scene.lapin.vert