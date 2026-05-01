Dance Party Salle d’animation Pontrieux
Dance Party Salle d’animation Pontrieux samedi 16 mai 2026.
Pontrieux
Dance Party
Salle d’animation Place de la liberté Pontrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:30:00
fin : 2026-05-16 01:00:00
Date(s) :
2026-05-16
L’association Reines Beaux organise une Dance Party , à la salle d’animation de Pontrieux, avec les hits incontournables des années 80 à 2000 funk, house, new wave et dance au programme !
1 déguisement = 1 boisson offerte !
Les -18 ans doivent être accompagnés d’un adulte. .
Salle d’animation Place de la liberté Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Dance Party Pontrieux a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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