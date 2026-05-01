Dance Party Salle d’animation Pontrieux

Pontrieux

Dance Party

Salle d’animation Place de la liberté Pontrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:30:00

fin : 2026-05-16 01:00:00

Date(s) :

2026-05-16

L’association Reines Beaux organise une Dance Party , à la salle d’animation de Pontrieux, avec les hits incontournables des années 80 à 2000 funk, house, new wave et dance au programme !

1 déguisement = 1 boisson offerte !

Les -18 ans doivent être accompagnés d’un adulte. .

Salle d’animation Place de la liberté Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Dance Party Pontrieux a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol