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Dance Party Salle d’animation Pontrieux

Dance Party Salle d’animation Pontrieux samedi 16 mai 2026.

Lieu : Salle d'animation

Adresse : Place de la liberté

Ville : 22260 Pontrieux

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Pontrieux

Dance Party

Salle d’animation Place de la liberté Pontrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:30:00
fin : 2026-05-16 01:00:00

Date(s) :
2026-05-16

L’association Reines Beaux organise une Dance Party , à la salle d’animation de Pontrieux, avec les hits incontournables des années 80 à 2000 funk, house, new wave et dance au programme !

1 déguisement = 1 boisson offerte !

Les -18 ans doivent être accompagnés d’un adulte.   .

Salle d’animation Place de la liberté Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Dance Party Pontrieux a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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