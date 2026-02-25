Dance Ska La Salle de La Cité Rennes
Dance Ska La Salle de La Cité Rennes samedi 14 mars 2026.
25,99 en loc, 29 sur place
24 ème édition du plus ancien festival de ska en France.
A message to you Rudy
Ouverture des portes 18h
Fin 01h00
Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine