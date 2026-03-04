Dance Ska La, Salle de La Cité, Rennes
Dance Ska La, Salle de La Cité, Rennes samedi 14 mars 2026.
Dance Ska La Samedi 14 mars, 18h00 Salle de La Cité Ille-et-Vilaine
25,99 en loc, 29 sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-14T18:00:00+01:00 – 2026-03-14T23:29:00+01:00
Fin : 2026-03-14T18:00:00+01:00 – 2026-03-14T23:29:00+01:00
A message to you Rudy
Ouverture des portes 18h
Fin 01h00
Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
24 ème édition du plus ancien festival de ska en France.