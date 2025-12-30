DANCE THEATRE OF HARLEM – PROG.B PALAIS DES CONGRES DE PARIS Paris

DANCE THEATRE OF HARLEM – PROG.B Début : 2026-02-28 à 15:00. Tarif : – euros.

uGo&Play et City Lights Entertainment présentent DANCE THEATRE OF HARLEM PROGRAMME B • Nyman String Quartet No. 2 de Robert Garland « Cette œuvre est dédiée à la mémoire de deux hommes que j’admire : John Wesley Carlos, ancien médaillé d’athlétisme aux Jeux olympiques d’été de 1968, bien connu pour son salut triomphal sur le podium des vainqueurs cette année-là, et le fondateur et directeur artistique émérite du Dance Theatre of Harlem, M. Arthur Mitchell (1924-2018), dont la position similaire pour son peuple, sa communauté et les arts nous a amenés jusqu’ici sur notre chemin… « Ombragé sous la main, Que nous nous tenions pour toujours, Fidèles à notre Dieu, Fidèles à notre terre natale. (Lift Every Voice and Sing) »-Robert Garland Première mondiale le 1er mars 2019, Dance Theatre of Harlem, Eisenhower Hall, West Point, NY Chorégraphie : Robert GarlandMusique : Michael NymanConception et exécution des costumes : Pamela Allen-CummingsConception d’éclairage : Roma Flowers • Take Me With You de Robert Bondara « Le rythme de percussion accrocheur de la chanson « Reckoner » de Radiohead est devenu le premier déclencheur et source d’inspiration pour le langage du mouvement et la chorégraphie. En approfondissant le processus créatif et les paroles vagues de la chanson de manière très personnelle, le contenu de la chorégraphie se rapproche de la réflexion sur notre existence, de nos efforts pour saisir le sens de la vie malgré les « distractions douces-amères ». Ce qui est essentiel pour la pièce, c’est l’expérience métaphysique, une atmosphère insaisissable déterminant les relations entre les danseurs sur scène. » – Robert Bondara Ce duo a été créé en 2016 pour les solistes du Ballet national polonais Yuka Ebihara et Kristof Szabo. Take Me With You a ensuite été interprété par de nombreux danseurs de premier plan, dont Roberto Bolle et Melissa Hamilton, entre autres, dans les théâtres du monde entier et à la télévision polonaise, tchèque et italienne. En 2021, Robert a créé un plus grand ballet en un acte qui comprend ce duo pour le Poznan Opera Ballet et en 2022 a été mis en scène par le West Australian Ballet.Première mondiale le 3 juin 2016, Ballet National Polonais, Teatr Wielki – Opéra National de Varsovie, Pologne Chorégraphie, éclairage et costumes : Robert Bondara • Higher Ground de Robert Garland Créé pour célébrer le 50e anniversaire de DTH, Higher Ground explore les parallèles politiques entre les années 1970 et aujourd’hui à travers la musique de l’icône de la Motown, Stevie Wonder. Selon les mots de M. Garland : « On dit que les Afro-Américains sont la conscience de l’Amérique. Si tel est le cas, alors Stevie était et est toujours la conscience de l’Amérique noire.La pertinence culturelle et les messages intemporels de la musique sont cruciaux pour comprendre l’art qui peut répondre aux problèmes sociaux. » Meilleurs spectacles de danse de 2022, The New York Times : « Dans « Higher Ground », M. Garland a créé quelque chose de rare dans la danse classique : un ballet avec un message…. une merveille d’œuvre qui met en valeur les nombreux dons chorégraphiques de M. Garland, de sa musicalité étincelante à sa capacité à tisser harmonieusement le ballet classique avec des influences de la danse moderne et sociale. Première mondiale le 22 janvier 2022, Dance Theatre of Harlem, Detroit Opera House, Detroit, MI Chorégraphie : Robert GarlandMusique : Stevie WonderConception des costumes : Pamela Allen-CummingsConception d’éclairage : Roma Flowers • Blake Works IV (The Barre Project) Blake Works IV (The Barre Project), une commande du Dance Theatre of Harlem, est un volet de l’œuvre en constante évolution de William Forsythe, The Barre Project. L’œuvre tire son inspiration des chansons propulsives et rigoureusement structurées du compositeur James Blake, dont l’œuvre apparaît principalement dans le langage de la musique populaire. La série The Barre Project a débuté en 2021, au plus fort de la pandémie, une danse diffusée en streaming auprès d’un public mondial confronté à l’époque à des restrictions qui l’empêchait d’assister à des performances en direct. La version scénique du Dance Theatre of Harlem comporte des sections nouvellement chorégraphiées qui mettent en valeur les talents divers et formidables de l’ensemble, une version du ballet unique à cette compagnie. Issu du The Barre Project (Blake Works II), créé et filmé en 2020 pour sa première diffusion le 25 mars 2021, sur la Plateforme Numérique CLI Studio – www.clistudios.com. Première mondiale : 20 janvier 2023, Dance Theatre of Harlem, Penn Live Arts/Annenberg Center, Philadelphie, PA Choréographie: William ForsytheMusique: James BlakeCréation lumière : Brandon Stirling BakerCostumes : William Forsythe, Katy A. FreemanSon original de Benjamin YoungAssistants mise en scène et chorégraphique : Jodie Gates, Noah Gelber, Benjamin Peral

PALAIS DES CONGRES DE PARIS 2 PLACE PORTE MAILLOT 75017 Paris 75