Dance Theatre of Harlem Roubaix

Après 40 ans d’absence, l’emblématique Dance Theatre of Harlem fait son grand retour en France avec une tournée exceptionnelle, de Paris à Roubaix. Fondée en 1969, cette compagnie new-yorkaise révolutionnaire s’est donnée pour mission de démocratiser le ballet et d’en ouvrir les portes à tous, tout en valorisant la diversité des talents.

Pour leur retour, 28 danseurs virtuoses livrent un programme avant-gardiste mêlant œuvres classiques, néoclassiques (George Balanchine, Robert Garland) et contemporaines. Les programmes A et B, présentés en alternance, font dialoguer les cultures et les styles au rythme de musiques éclectiques, de Bach à Stevie Wonder, en passant par Radiohead et James Blake.

Le Programme B, à découvrir le jeudi 19 février à 20h et samedi 21 février à 15h, propose une sélection inédite de ballets où influences classiques, néoclassiques et contemporaines se conjuguent, tout en explorant des thèmes culturels et sociaux majeurs.

Au programme :

_Nyman String Quartet No. 2_ (Robert Garland) Hommage puissant et introspectif à Arthur Mitchell et John Carlos, sur la musique de Michael Nyman.

_Take Me With You_ (Robert Bondara) Duo inspiré par Radiohead, qui plonge dans l’intimité des relations humaines à travers une chorégraphie toute en émotion.

_Donizetti Variations_ (George Balanchine) Ballet chatoyant et virtuose, célébrant la tradition et l’exigence du ballet classique.

_Higher Ground_ (Robert Garland) Fusion brillante entre danse classique et modernité, portée par Stevie Wonder et une réflexion sur les enjeux sociaux du passé et du présent.

Depuis près de 60 ans, le Dance Theatre of Harlem s’impose comme une référence mondiale du ballet, accessible et audacieuse. Une expérience à vivre, que l’on soit passionné ou simplement curieux, pour découvrir la danse autrement.

After a 40-year absence, the emblematic Dance Theatre of Harlem returns to France with an exceptional tour, from Paris to Roubaix. Founded in 1969, this revolutionary New York company has set itself the mission of democratizing ballet and opening its doors to all, while promoting diversity of talent.

For their return, 28 virtuoso dancers deliver an avant-garde program combining classical, neoclassical (George Balanchine, Robert Garland) and contemporary works. Programs A and B, presented in alternation, bring cultures and styles into dialogue to the rhythm of eclectic music, from Bach and Stevie Wonder to Radiohead and James Blake.

Program B, to be discovered on Thursday February 19 at 8pm and Saturday February 21 at 3pm, features an original selection of ballets combining classical, neoclassical and contemporary influences, while exploring major cultural and social themes.

On the program?

nyman String Quartet No. 2_ (Robert Garland) ? A powerful, introspective tribute to Arthur Mitchell and John Carlos, with music by Michael Nyman.

_Take Me With You_ (Robert Bondara) ? A Radiohead-inspired duet that plunges into the intimacy of human relationships through emotional choreography.

_Donizetti Variations_ (George Balanchine) ? A shimmering, virtuosic ballet celebrating the tradition and demands of classical ballet.

_Higher Ground_ (Robert Garland) ? A brilliant fusion of classical and modern dance, featuring Stevie Wonder and a reflection on social issues past and present.

For almost 60 years, the Dance Theatre of Harlem has set the global benchmark for accessible, audacious ballet. Whether you’re a dance aficionado or simply curious, this is the perfect way to discover dance from a different angle.

Nach 40 Jahren Abwesenheit kehrt das ikonische Dance Theatre of Harlem mit einer außergewöhnlichen Tournee von Paris nach Roubaix nach Frankreich zurück. Das 1969 gegründete, revolutionäre New Yorker Ensemble hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Ballett zu demokratisieren und allen Menschen zugänglich zu machen, indem es die Vielfalt der Talente aufwertet.

Bei ihrer Rückkehr präsentieren 28 virtuose Tänzer ein avantgardistisches Programm, das klassische, neoklassische (George Balanchine, Robert Garland) und zeitgenössische Werke miteinander verbindet. Die abwechselnd aufgeführten Programme A und B lassen Kulturen und Stile im Rhythmus eklektischer Musik von Bach über Radiohead und James Blake bis hin zu Stevie Wonder aufeinandertreffen.

Das Programm B, das am Donnerstag, den 19. Februar um 20 Uhr und am Samstag, den 21. Februar um 15 Uhr zu sehen ist, bietet eine noch nie dagewesene Auswahl an Balletten, in denen klassische, neoklassische und zeitgenössische Einflüsse aufeinandertreffen und gleichzeitig wichtige kulturelle und soziale Themen erforscht werden.

Auf dem Programm stehen?

nyman String Quartet No. 2_ (Robert Garland) ? Eine kraftvolle und introspektive Hommage an Arthur Mitchell und John Carlos mit der Musik von Michael Nyman.

_Take Me With You_ (Robert Bondara) ? Von Radiohead inspiriertes Duo, das durch eine emotionale Choreografie in die Intimität menschlicher Beziehungen eintaucht.

donizetti Variations_ (George Balanchine) ? Ein schillerndes und virtuoses Ballett, das die Tradition und den Anspruch des klassischen Balletts zelebriert.

_Higher Ground_ (Robert Garland) ? Brillante Fusion von klassischem Tanz und Moderne, getragen von Stevie Wonder und einer Reflexion über die sozialen Herausforderungen der Vergangenheit und der Gegenwart.

Seit fast 60 Jahren hat sich das Dance Theatre of Harlem als weltweite Referenz für Ballett etabliert, das zugänglich und mutig ist. Eine Erfahrung, die man gemacht haben muss, egal ob man leidenschaftlich oder einfach nur neugierig ist, um den Tanz auf eine andere Art und Weise zu entdecken.

Dopo 40 anni di assenza, l’emblematico Dance Theatre of Harlem torna in Francia con una tournée eccezionale, da Parigi a Roubaix. Fondata nel 1969, questa rivoluzionaria compagnia newyorkese si è data la missione di democratizzare il balletto e di aprire le porte a tutti, promuovendo la diversità dei talenti.

Per il loro ritorno, 28 virtuosi ballerini presentano un programma d’avanguardia che combina opere classiche, neoclassiche (George Balanchine, Robert Garland) e contemporanee. I programmi A e B, presentati in alternanza, uniscono culture e stili al ritmo di una musica eclettica, da Bach a Stevie Wonder, dai Radiohead a James Blake.

Il programma B, da scoprire giovedì 19 febbraio alle 20.00 e sabato 21 febbraio alle 15.00, offre una selezione originale di balletti che combinano influenze classiche, neoclassiche e contemporanee, esplorando al contempo grandi temi culturali e sociali.

In programma?

nyman String Quartet No. 2_ (Robert Garland) ? Un omaggio potente e introspettivo ad Arthur Mitchell e John Carlos, con musiche di Michael Nyman.

take Me With You_ (Robert Bondara) ? Un duetto ispirato ai Radiohead che scava nell’intimità delle relazioni umane attraverso una coreografia carica di emozioni.

variazioni Donizetti_ (George Balanchine) ? Un balletto scintillante e virtuoso che celebra la tradizione e le esigenze del balletto classico.

_Higher Ground_ (Robert Garland) ? Una brillante fusione di danza classica e moderna, con la partecipazione di Stevie Wonder e una riflessione sulle questioni sociali del passato e del presente.

Per quasi 60 anni, il Dance Theatre of Harlem ha stabilito un punto di riferimento globale per il balletto accessibile e audace. Che siate appassionati di danza o semplicemente curiosi, questa è un’esperienza da fare per scoprire la danza in modo diverso.

Tras 40 años de ausencia, el emblemático Dance Theatre of Harlem regresa a Francia con una gira excepcional, de París a Roubaix. Fundada en 1969, esta revolucionaria compañía neoyorquina se ha fijado como misión democratizar el ballet y abrir sus puertas a todo el mundo, promoviendo al mismo tiempo la diversidad de talentos.

Para su regreso, 28 virtuosos bailarines presentan un programa vanguardista que combina obras clásicas, neoclásicas (George Balanchine, Robert Garland) y contemporáneas. Los programas A y B, presentados en alternancia, reúnen culturas y estilos al ritmo de una música ecléctica, de Bach a Stevie Wonder, pasando por Radiohead o James Blake.

El Programa B, que se descubrirá el jueves 19 de febrero a las 20.00 horas y el sábado 21 de febrero a las 15.00 horas, ofrece una original selección de ballets que combinan influencias clásicas, neoclásicas y contemporáneas, al tiempo que exploran grandes temas culturales y sociales.

¿En el programa?

cuarteto de cuerda Nyman nº 2_ (Robert Garland) ? Un poderoso e introspectivo homenaje a Arthur Mitchell y John Carlos, con música de Michael Nyman.

take Me With You_ (Robert Bondara) ? Un dúo inspirado en Radiohead que ahonda en la intimidad de las relaciones humanas a través de una coreografía cargada de emoción.

variaciones Donizetti_ (George Balanchine) ? Un ballet brillante y virtuoso que celebra la tradición y la exigencia del ballet clásico.

_Higher Ground_ (Robert Garland) ? Una brillante fusión de danza clásica y moderna, con Stevie Wonder y una reflexión sobre los problemas sociales del pasado y del presente.

Durante casi 60 años, el Dance Theatre of Harlem ha establecido la referencia mundial del ballet accesible y atrevido. Tanto si es aficionado a la danza como si simplemente siente curiosidad, ésta es una experiencia que le interesará si quiere descubrir la danza de una forma diferente.

