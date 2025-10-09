Dance Theatre of Harlem Roubaix

Dance Theatre of Harlem

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-21 21:30:00

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-21

Après quatre décennies d’absence, la compagnie mythique new-yorkaise Dance Theatre of Harlem opère un retour événement en France, avec des arrêts à Paris, Lyon, Bordeaux et Roubaix. Fondée en 1969, elle a marqué l’histoire du ballet en démocratisant cet art et en mettant à l’honneur la diversité et l’inclusion.

Pour fêter ce retour, les 28 danseurs virtuoses présentent deux programmes alternatifs, reflétant la multiculturelité chère à Arthur Mitchell. Le programme A, à découvrir vendredi 20 et samedi 21 février à 20h, mêle avec brio styles néoclassiques et contemporains, le tout porté par une identité musicale forte.

Au programme

_Return_ (Robert Garland) — Un ballet mythique associant technique classique et énergie du rhythm and blues sur les musiques de James Brown et Aretha Franklin.

_Take Me With You_ (Robert Bondara) — Duo empreint de poésie, inspiré par Radiohead, qui questionne l’intime et l’universel à travers une écriture chorégraphique subtile.

_New Bach_ (Robert Garland) — Hommage au néoclassicisme de Balanchine, enrichi d’influences populaires et africanistes, sur une musique de Jean-Sébastien Bach.

_Blake Works IV_ (The Barre Project William Forsythe) — Pièce contemporaine virtuose sur les compositions de James Blake, fusionnant esprit classique et modernité pour sublimer les danseurs de la troupe.

Avec près de 60 ans d’histoire et d’innovation, le Dance Theatre of Harlem s’impose comme l’une des compagnies les plus audacieuses au monde. L’occasion rêvée de plonger dans une vision moderne et vibrante du ballet, riche en émotions et accessible à tous.

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

English :

After an absence of four decades, the legendary New York company Dance Theatre of Harlem makes an eventful return to France, with stops in Paris, Lyon, Bordeaux and Roubaix. Founded in 1969, Dance Theatre of Harlem has left its mark on the history of ballet, democratizing the art form and promoting diversity and inclusion.

To celebrate this return, the 28 virtuoso dancers present two alternative programs, reflecting the multicultural spirit so dear to Arthur Mitchell. Program A, to be discovered Friday February 20 and Saturday February 21 at 8pm, brilliantly blends neoclassical and contemporary styles, all supported by a strong musical identity.

The program includes

_Return_ (Robert Garland) ? A legendary ballet combining classical technique and rhythm-and-blues energy, set to the music of James Brown and Aretha Franklin.

_Take Me With You_ (Robert Bondara) ? A poetic duet, inspired by Radiohead, that questions the intimate and the universal through subtle choreography.

new Bach_ (Robert Garland) ? A tribute to Balanchine?s neoclassicism, enriched by popular and African influences, set to music by Johann Sebastian Bach.

blake Works IV_ (The Barre Project William Forsythe) ? A virtuoso contemporary piece based on compositions by James Blake, fusing classical spirit and modernity to sublimate the company?s dancers.

With nearly 60 years of history and innovation, Dance Theatre of Harlem has established itself as one of the world?s most daring companies. The perfect opportunity to immerse yourself in a modern, vibrant vision of ballet, rich in emotion and accessible to all.

German :

Nach vier Jahrzehnten Abwesenheit kehrt das legendäre New Yorker Dance Theatre of Harlem nach Frankreich zurück, mit Stationen in Paris, Lyon, Bordeaux und Roubaix. Das 1969 gegründete Ensemble hat die Geschichte des Balletts geprägt, indem es die Kunst demokratisiert und Vielfalt und Inklusion in den Vordergrund stellt.

Um diese Rückkehr zu feiern, präsentieren die 28 virtuosen Tänzer zwei alternative Programme, die die von Arthur Mitchell geschätzte Multikulturalität widerspiegeln. Das Programm A, das am Freitag, den 20. Februar und Samstag, den 21. Februar um 20 Uhr zu sehen ist, verbindet neoklassische und zeitgenössische Stile auf brillante Weise, die von einer starken musikalischen Identität getragen werden.

Auf dem Programm stehen:

_Return_ (Robert Garland)? Ein legendäres Ballett, das klassische Technik und die Energie des Rhythm and Blues zur Musik von James Brown und Aretha Franklin verbindet.

_Take Me With You_ (Robert Bondara) ? Ein von Radiohead inspiriertes, poetisches Duo, das durch eine subtile choreografische Handschrift das Intime und das Universelle hinterfragt.

_New Bach_ (Robert Garland) ? Eine Hommage an Balanchines Neoklassizismus, angereichert mit populären und afrikanischen Einflüssen, zu Musik von Johann Sebastian Bach.

_Blake Works IV_ (The Barre Project William Forsythe) ? Ein virtuoses zeitgenössisches Stück zu den Kompositionen von James Blake, das klassischen Geist und Moderne verschmilzt, um die Tänzer der Truppe zu sublimieren.

Mit seiner fast 60-jährigen Geschichte und seiner Innovationskraft ist das Dance Theatre of Harlem eine der mutigsten Tanzkompanien der Welt. Die perfekte Gelegenheit, um in eine moderne und pulsierende Vision des Balletts einzutauchen, die reich an Emotionen und für jeden zugänglich ist.

Italiano :

Dopo un’assenza di quattro decenni, la leggendaria compagnia newyorkese Dance Theatre of Harlem sta per tornare in Francia, con tappe a Parigi, Lione, Bordeaux e Roubaix. Fondata nel 1969, ha lasciato il segno nella storia del balletto democratizzando la forma d’arte e celebrando la diversità e l’inclusione.

Per celebrare questo ritorno, i 28 virtuosi ballerini presentano due programmi alternativi, che riflettono il multiculturalismo tanto caro ad Arthur Mitchell. Il programma A, in programma venerdì 20 e sabato 21 febbraio alle 20.00, mescola brillantemente stili neoclassici e contemporanei, tutti sostenuti da una forte identità musicale.

Il programma comprende

_Return_ (Robert Garland) ? Un balletto leggendario che unisce la tecnica classica all’energia del rhythm and blues sulle note di James Brown e Aretha Franklin.

take Me With You (Robert Bondara) ? Un duetto poetico, ispirato ai Radiohead, che mette in discussione l’intimo e l’universale attraverso una coreografia sottile.

new Bach_ (Robert Garland) ? Un omaggio al neoclassicismo di Balanchine, arricchito da influenze popolari e africane, musicato da Johann Sebastian Bach.

blake Works IV_ (The Barre Project William Forsythe) ? Un virtuoso pezzo contemporaneo basato sulle composizioni di James Blake, che fonde spirito classico e modernità per sublimare i ballerini della compagnia.

Con quasi 60 anni di storia e innovazione, il Dance Theatre of Harlem è una delle compagnie più audaci del mondo. L’occasione perfetta per immergersi in una visione moderna e vibrante del balletto, ricca di emozioni e accessibile a tutti.

Espanol :

Tras cuatro décadas de ausencia, la legendaria compañía neoyorquina Dance Theatre of Harlem regresa a Francia con paradas en París, Lyon, Burdeos y Roubaix. Fundada en 1969, ha dejado su impronta en la historia del ballet democratizando la forma artística y celebrando la diversidad y la inclusión.

Para celebrar este regreso, los 28 virtuosos bailarines presentan dos programas alternativos, reflejo del multiculturalismo tan apreciado por Arthur Mitchell. El Programa A, que se representará el viernes 20 y el sábado 21 de febrero a las 20.00 horas, combina brillantemente estilos neoclásicos y contemporáneos, todo ello sustentado por una fuerte identidad musical.

El programa incluye

_Return_ (Robert Garland) ? Un ballet legendario que combina la técnica clásica y la energía del rhythm and blues con la música de James Brown y Aretha Franklin.

take Me With You (Robert Bondara) ? Un dúo poético, inspirado en Radiohead, que cuestiona lo íntimo y lo universal a través de una sutil coreografía.

nuevo Bach_ (Robert Garland) ? Un homenaje al neoclasicismo de Balanchine, enriquecido con influencias populares y africanas, musicado por Johann Sebastian Bach.

blake Works IV_ (The Barre Project William Forsythe) ? Una virtuosa pieza contemporánea basada en composiciones de James Blake, que fusiona espíritu clásico y modernidad para sublimar a los bailarines de la compañía.

Con casi 60 años de historia e innovación, Dance Theatre of Harlem es una de las compañías más atrevidas del mundo. La oportunidad perfecta para sumergirse en una visión moderna y vibrante del ballet, rica en emociones y accesible para todos.

L’événement Dance Theatre of Harlem Roubaix a été mis à jour le 2025-10-09 par Hauts-de-France Tourisme