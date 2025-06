Dancefloor de plein air, Live Experience Port Vieux La Ciotat 8 août 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Dancefloor de plein air, Live Experience Vendredi 8 août 2025 à partir de 21h30. Port Vieux Place de l’Escalet La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-08-08

fin : 2025-08-08

2025-08-08

DJ Stef Konstan, DJ d’or 2014, produit depuis plus de 15 ans ses concepts de soirée dans tous les clubs de France, en Suisse et en Espagne.

DJ officiel de DMC, ses mégamix et ses Reworks sont maintenant distribués par le prestigieux label DMC. Il sera accompagné sur scène par Clara Sax en live, saxophoniste talentueuse, qui se produit partout en France.



Mais également avec Gui. M Percu en live, percussionniste hors pair, son style dynamite et unique apporte un coté latin magique. .

Port Vieux Place de l’Escalet

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur fetes@laciotat.com

English :

DJ Stef Konstan, DJ d’or 2014, has been producing his party concepts in clubs across France, Switzerland and Spain for over 15 years.

German :

DJ Stef Konstan, Goldener DJ 2014, produziert seit über 15 Jahren seine Partykonzepte in allen Clubs in Frankreich, der Schweiz und Spanien.

Italiano :

DJ Stef Konstan, DJ d’or 2014, produce i suoi concetti di festa nei club di Francia, Svizzera e Spagna da oltre 15 anni.

Espanol :

DJ Stef Konstan, DJ d’or 2014, lleva más de 15 años produciendo sus conceptos de fiesta en clubes de toda Francia, Suiza y España.

