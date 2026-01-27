Dancehall nation carnaval édition Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Dancehall nation carnaval édition

Du vendredi 6 au samedi 7 février 2026 de 23h à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10.99 – 10.99 – 10.99 EUR

DHN Carnaval édition, une soirée pour bouger son corps sur la piste de danse !

Ce soir-là, on laisse parler son originalité et on vient bouger son booty sur le dancefloor du @lemakeda !



Pare-toi de Plumes, paillettes, couleurs! Fais péter les couleurs



Une nuit aux sonorités Dancehall • Shatta • Afro vibes, inspirée des carnavals caribéens les plus libres, bruyants, sensuels, vivants et chauds de la planète !



DJ set bouillant by @deejayapo et show de @neespourenjailler

Énergie collective jusqu’à la dernière basse



Dancehall Nation, c’est plus qu’une soirée. C’est un état d’esprit bienveillant et festif ! Viens transpirer et te revigorer le temps d’une soirée unique ! .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

DHN Carnaval edition, an evening to get your body moving on the dance floor!

